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Samsun'da AFAD koordineli deprem tatbikatı

Samsun'da AFAD koordineli deprem tatbikatı
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Samsun'un Terme ilçesinde TAKE Derneği tarafından AFAD akreditasyonu kapsamında metruk bir binada gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikata 35 gönüllü katıldı ve afetzede başarıyla kurtarıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde TAKE Derneği tarafından AFAD akreditasyonu kapsamında gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD Akreditasyon Sistemi kapsamında çalışmalarını sürdüren Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE) Derneği, ilçede bulunan metruk binada deprem tatbikatı yaptı. Samsun İl AFAD Müdürlüğü görevlileri de tatbikatta derneğin çalışmalarını takipte bulundu.

Terme Çay Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk bir binada gerçekleştirilen tatbikatta TAKE ekiplerine, AFAD yetkilileri tarafından afet durumunda yapılması gerekenler, teçhizat kullanımı, alan ve bina kontrollerinin yanı sıra afetzedelere müdahaleler anlatıldı.

Afet çağrısıyla toplanan TAKE ekibi, tüm teknik teçhizatla hızla bölgeye intikal ederek operasyonun komuta merkezi olacak çadırları kurdu. Enkaz çevresinde tam sessizlik sağlanarak fiziki gözlem, akustik dinleme ve sesli çağrı yöntemleriyle depremzedelerin yer tespiti gerçekleştirildi. Senaryo gereği binanın alt katında sıkıştığı tespit edilen afetzede, ekibin hızlı müdahalesi sonucu delici ve kesici aletlerle sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tatbikata TAKE'den 35 gönüllünün katılım sağladığını ve tatbikatın başarıyla sonuçlandığını kaydeden TAKE Başkanı Arif Çelik, "AFAD ile akredite öncesindeki eğitim tatbikatında bulunmaktayız. 35 kişilik ekibimizle beraber metruk binada yapılan enkaz çalışmasında arkadaşlarımız gerçeği aratmayan tatbikatı tamamladığına şahit oluyoruz. Güvenlik önlemlerini alarak, AFAD'ın nezdinde güzel bir çalışma yapıyoruz. Birkaç hafta sonra akredite çalışmalarımızı tamamladıktan sonra ekibimiz devletimizi temsil edebilecek kapasiteye gelecektir. Katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki bu tür sivil toplum örgütlerinin çoğalarak doğaya ve insanlara acil durumlarda yardım etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Samsun İl AFAD Müdürlüğü Eğitmeni Kazım Artunç, "Terme Arama Kurtarma Ekibiyle yapmış olduğumuz akreditasyon sınavları çalışmalarını başarıyla tamamladık. Ekibimize en kısa sürede gün alıp sınavı başarılı şekilde bitirip belgemizi kazandırmayı düşünüyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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