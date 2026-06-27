Haberler

Tercan'da Muharrem ayı dolayısıyla cemaate aşure ikram edildi

Tercan'da Muharrem ayı dolayısıyla cemaate aşure ikram edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Muharrem ayı nedeniyle cuma namazının ardından Merkez Camii'nde yaklaşık 500 kişiye aşure dağıtıldı. İlçe Müftülüğü ve cami derneği organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

İlçe Müftülüğü, Mamahatun Camii Derneği ve cami görevlilerinin organizasyonuyla Merkez Camii'nde düzenlenen programda, cuma namazı sonrası cemaate aşure dağıtıldı.

Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 500 kişiye aşure ikram edildi.

Merkez Camii İmamı Hakkı Eyğal, Muharrem ayının Hicri takvimin ilk ayı olduğunu ve İslam kültüründe önemli bir yere sahip bulunduğunu belirtti.

Aşurenin birlik, beraberlik, paylaşma ve bereketin simgesi olduğunu ifade eden Eyğal, "Mamahatun Camii olarak Allah'ın ayı kabul edilen bu mübarek ayda aşure ikramı gerçekleştirerek bu özel zaman dilimini Tercan halkıyla birlik ve beraberlik içerisinde idrak etmeye çalıştık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Programa katılan vatandaşlar da ikram edilen aşureden alarak Muharrem ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?

İddialar sonrası ÖSYM inceleme başlattı! İptal mi olacak?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Galatasaray'da Torreira için son karar çıktı

Yıldız isim için son karar çıktı! Taraftar merakla bekliyordu
E-5'e böyle atladı, trafiği birbirine kattı

E-5'i birbirine kattı
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

Çöpte servet avı! Bakmadıkları yer kalmadı, hiçbir yerde yok
Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

Birbirlerine girdiler! Cüneyt Özdemir ağzını fena bozdu
5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

Ne yapıyorsun Mbappe?
Hakan Çalhanoğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Sorumluluğu herkesten önce ben üstleniyorum

Beklenen açıklamayı yaptı!