Tercan'da Muharrem ayı dolayısıyla cemaate aşure ikram edildi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

İlçe Müftülüğü, Mamahatun Camii Derneği ve cami görevlilerinin organizasyonuyla Merkez Camii'nde düzenlenen programda, cuma namazı sonrası cemaate aşure dağıtıldı.

Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 500 kişiye aşure ikram edildi.

Merkez Camii İmamı Hakkı Eyğal, Muharrem ayının Hicri takvimin ilk ayı olduğunu ve İslam kültüründe önemli bir yere sahip bulunduğunu belirtti.

Aşurenin birlik, beraberlik, paylaşma ve bereketin simgesi olduğunu ifade eden Eyğal, "Mamahatun Camii olarak Allah'ın ayı kabul edilen bu mübarek ayda aşure ikramı gerçekleştirerek bu özel zaman dilimini Tercan halkıyla birlik ve beraberlik içerisinde idrak etmeye çalıştık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Programa katılan vatandaşlar da ikram edilen aşureden alarak Muharrem ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı