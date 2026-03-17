Haberler

Teravih etkinlikleriyle öğrencilere manevi eğitim

Teravih etkinlikleriyle öğrencilere manevi eğitim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da öğrenciler, Ramazan ayının manevi atmosferini camilerde düzenlenen teravih buluşmalarıyla birlikte yaşıyor.

Erzincan'da öğrenciler, Ramazan ayının manevi atmosferini camilerde düzenlenen teravih buluşmalarıyla birlikte yaşıyor.

Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Hizmetleri ile Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen ÇEDES Projesi ve "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri farklı camilerde gerçekleştirilen programlarda bir araya geliyor.

Programlarda öğrenciler hem teravih namazını kılıyor hem de değerler eğitimi kapsamında düzenlenen sohbet ve etkinliklere katılıyor.

Teravih buluşmalarının yanı sıra düzenlenen iftar ve sahur programları da öğrenciler ile eğitim camiasını aynı sofrada buluşturuyor. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan programlara hayırsever vatandaşlar da ikramlarıyla katkı sağlıyor.

Etkinliklerde Erzincan İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin yanı sıra gönüllü üniversite öğrencileri de görev alıyor. Böylece öğrencilerin Ramazan ayını daha bilinçli ve dolu dolu geçirmeleri hedefleniyor.

Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu Okul Müdürü Başöğretmen Oğuz Kürşat Onay, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında öğrencilerle birlikte Erzincan'daki Gülabibey Camii'nde teravih namazı sonrası çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Onay, çocukların aileleriyle birlikte yaşadıkları Ramazan hatıralarının önemine değinerek, "Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunun çocuklarda güzel bir hatıra olarak kalmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz programı ilgiyle takip etti, arkadaşları ve aileleriyle birlikte saf tutmanın mutluluğunu yaşadı." dedi.

Gülabibey Camii İmam Hatibi Mustafa Budak da etkinlik kapsamında çocukları cami girişinde karşıladıklarını belirterek, caminin bölümleri ve cemaatle namaz kılmanın önemi hakkında öğrencilere bilgi verdiklerini ifade etti.

Erzincan ÇEDES İl Koordinatörü Sevil Aras Yücel ise etkinliklerin öğrencilerin Ramazan ayını daha anlamlı şekilde idrak etmelerine katkı sağladığını belirterek, programlarda öğrencilerin birlik, paylaşma ve dayanışma duygularını yaşayarak öğrendiğini kaydetti.

Yetkililer, Ramazan ayı boyunca teravih buluşmaları ile iftar ve sahur programlarının farklı okullardan öğrencilerin katılımıyla devam edeceğini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti

Bu kez komşu komşuyu vurdu! 400 kişi feci şekilde can verdi
Trump: Küba'yı alma onuru benim olacak

Trump asla durmuyor: O ülkeyi alma onuru benim olacak
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu

Bakan Şimşek korkutan senaryoyu açıkladı: Savaş devam ederse...
Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor

Hepsi yan yana dizildi: Bayraklara sarılı tabutlar salonu doldurdu
Gelin hırsını alamadı, kayınvalidesi ve kayınpederinin evini yaktı

Gelin hırsını alamadı, kayınvalidesi ve kayınpederinin evini yaktı
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda

Türkiye'nin komşusunu da savaşa çekiyorlar! Vurulan yerin önemi büyük
Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor

Dünya Hürmüz'ü konuşurken, başka bir yeri işaret etti
Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor

Hepsi yan yana dizildi: Bayraklara sarılı tabutlar salonu doldurdu
Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı

Domuz eti sahnesi pahalıya patladı
Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan sürpriz karar

Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan sürpriz karar