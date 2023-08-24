Tepebaşı'ndan üniversite öğrencilerine misafirhane

Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hazırlanan Kız Öğrenci Misafirhanesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerin hizmetine sunulacak.

Tepebaşı Belediyesi, kentteki üniversite gençleri için gerçekleştirdiği hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Tepebaşı Belediyesi, üniversite öğrencilerine sabah saatlerinde 19 Mayıs Gençlik Merkezi önünde sıcak çorba ikramı, akşamları verilen ücretsiz yemeğin ardından kız öğrencilerin konaklama ihtiyacının giderilmesi amacıyla misafirhane hazırladı. Hazırlıkları tamamlanan Tepebaşı Belediyesi Kız Öğrenci Misafirhanesi, yeni eğitim öğretim yılında hizmete açılacak. Aşağı Söğütönü Mahallesi Melih Savaş Yaşam Köyü'nde yer alan 33 kişilik kapasiteye sahip misafirhane kız öğrencilere hizmet verecek. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin de olduğu ve 2 ile 3 kişilik odaların yer aldığı misafirhanede internetin yanı sıra 24 saat sıcak su kullanılabilecek.

Misafirhaneye şehit, gazi, yüzde 40 ve üzeri engeli olan öğrenciler ile lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ya da devlet koruması altında olan öğrenciler öncelikli olarak kayıt yaptırabilecek. Ön kayıtlar 28-29 Ağustos tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek. Alınan ön kayıtların ardından asıl kayıtlar, komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenecek. - ESKİŞEHİR