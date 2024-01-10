Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, özel birey Emre Çınar'a keman hediye etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, keman çalma hayali olan özel birey Emre Çınar'a keman hediye ederek hayalini gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, özel birey Emre Çınar ile bir araya geldi. Başkan Ataç, Emre ve babası Sebahattin Çınar'ı makamında ağırladı.

Ziyarette keman çalma hayali olduğunu dile getiren Çınar, "Keman çalmayı çok istiyorum. Kemanım olduğunda kursa gidip öğrenmek istiyorum" dedi.

Çınar'ın hayaline kayıtsız kalamayan Başkan Ataç ise kendisine keman hediye ederek Çınar'ın mutluluğuna ortak oldu. Kemanına kavuşan Çınar ise ilk fırsatta kursa yazılacağını belirterek Başkan Ataç'a teşekkür etti.

Başkan Ataç ise "Her zaman özel çocuklarımızın yanında olduk. Onların en ufak bir arzusunu gerçekleştirmek bizlere mutluluk veriyor. Emre şimdi bir kemana kavuştu. Onun çalacağı parçaları dinlemek için sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.