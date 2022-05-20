Tepebaşı Belde Evleri'nde El Emeği Sergisi - Haberler

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri kursiyerleri, el emeği ile ürettikleri ürünleri sergiliyor. Kursiyerlerin ürünleri, kent genelindeki 21 Belde Evi'nde açılacak olan "El Emeği" sergisi ile beğeniye sunulacak.

Tepebaşı bölgesinde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi, talep ve şikayetlerin yerine getirilebilmesi adına belirli noktalarda oluşturulan Belde Evleri'nden genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk binlerce vatandaş; eğitim, hobi, spor ve müzik kurslarından ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Belde Evleri, gerçekleştirilen kursların yanı sıra katılımcıların el emeği ile ürettikleri ürünlerin sergilenmesi için de ev sahipliği yapıyor. Kursiyerlerin katıldıkları birçok branştaki kurslarda öğrendikleri ile ellerinden çıkan ürünler 23 Mayıs 13 Haziran tarihleri arasında Belde Evleri'nde sergilenecek.

El Emeği adlı serginin açılacağı merkezler ise şu şekilde:

"Ömerağa Belde Evi (23-24 Mayıs), Tunalı Belde Evi (23-24 Mayıs), Sıraevler Belde Evi (23-24 Mayıs), Zincirlikuyu Belde Evi(25 Mayıs), Çamlıca Belde Evi(25-26 Mayıs), Tombakzade Belde Evi (25-26 Mayıs), Şarhöyük Belde Evi(26 Mayıs), Sütlüce Belde Evi (27-30 Mayıs), Esentepe Belde Evi(27-30 Mayıs), Muammer Uludemir Deneyimli Kafe(27-30 Mayıs), Şirintepe Belde Evi(30-31 Mayıs), Hasan Ali Yücel Belde Evi(1-2 Haziran), Mustafa Kemal Paşa Belde Evi (1-2-3 Haziran), Aşağı Söğütönü Belde Evi(3 Haziran), Muttalip Belde Evi (6-7 Haziran), Fevzi Çakmak Belde Evi (6-7 Haziran), Gazi Mustafa Kemal Paşa Belde Evi (6-7 Haziran), Fatih Belde Evi(8-9 Haziran), Zişan Kızılcıklı Belde Evi (10-13 Haziran), Hedef Batıkent Belde Evi (10-13 Haziran) ve Çukurhisar Belde Evi (10-13 Haziran)."