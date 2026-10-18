Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

TEMAD Eskişehir Şubesi’nden 17 Ekim Astsubaylar Günü ve 42. kuruluş yıl dönümü mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TEMAD Eskişehir Şubesi’nden 17 Ekim Astsubaylar Günü ve 42. kuruluş yıl dönümü mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Eskişehir Şube Başkanı Emekli Hava Astsubay Cihan Çaylak, 17 Ekim Astsubaylar Günü ve derneklerinin 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Eskişehir Şube Başkanı Emekli Hava Astsubay Cihan Çaylak, 17 Ekim Astsubaylar Günü ve derneklerinin 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye genelindeki 100 şubesi ve kurumsal birikimiyle emekli astsubayların çatı kuruluşu haline gelen TEMAD'ın 42. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirten Çaylak, görevleri başında şehit düşen ve ebediyete intikal eden meslektaşlarını rahmetle andı, gazilere şükranlarını iletti. Ulusal bütünlük ve egemenliğe, cumhuriyetin kazanımlarına ve Atatürk ilke ve devrimlerine yönelik her türlü saldırı karşısında kamuoyunu bilgilendirmenin öncelikleri olduğunu aktaran Çaylak, mesleki sorunların çözümüne katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurguladı.

"Güçlü ve etkin bir sivil toplum örgütü inşa etmeyi hedefliyoruz"

Gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TEMAD Eskişehir Şube Başkanı Cihan Çaylak, meslektaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda istihdam, konaklama, barınma, bakım, güvenlik ve sosyal destek hizmetleri gibi alanlarda imkanlar oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Çaylak, "Mağdur meslektaşlarımızın yanında olmak ve ihtiyaç duyduklarında destek sağlayabilen bir TEMAD olma yolunda ilerlemek istiyoruz. Türkiye'de örnek gösterilen demokratik, katılımcı, şeffaf, etkin ve güçlü bir sivil toplum örgütü inşa etmek için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı

Acı haberi duyurmuştu! 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı
IMDb'deki 200 filmde İngilizce yapımların başrollerinin yüzde 51,9'u mavi gözlü çıktı

200 filmin başrol oyuncularını incelediler! Ortak bir özellikleri var
Kanada'da askeri üste büyük yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Askeri üste büyük facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Koronavirüse yakalandı, hayatı kabusa döndü! 5 yıldır yemek yiyemiyor

Koronavirüs geçirdi, 5 yıldır bitmeyen bir kabusu yaşıyor
Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar

Denizde balık yerine iPhone avına çıktılar
Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti

Ölümle dans etti, bedeli ağır oldu!
8 aydır saçlarını boyamıyor! Nurgül Yeşilçay nedenini açıkladı

8 aydır saçlarını boyatmıyor! Nedeni belli oldu
İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! 2 kişi aranıyor

İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! Ekipler kayıp 2 kişiyi arıyor
Fransa'daki protestolarda TİP bayrağı sürprizi

Fransa'daki protestolarda dikkat çeken Türkiye detayı
Bulaşık makinesinden çıkan yangın evi yaktı! Mahkeme üretici firmayı 135 bin lira tazminata mahkum etti

Bulaşık makinesi evi yaktı! Mahkemeden firmaya tazminat kararı