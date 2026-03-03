Keçilerine olan sevgisini teknolojiyle birleştirdi, anbean onları izliyor

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Hüseyin Sarı, keçilerine olan sevgisini teknolojiyle birleştirdi. Ahırına kurduğu kamera sistemi sayesinde doğumları cep telefonundan anbean takip eden yetiştirici, yetim oğlağına ise adeta bir bebek gibi bakıyor.

Hayvancılığı sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi olarak gören yerel yetiştirici, keçileriyle kurduğu bağla görenleri şaşırtıyor. Kendisindeki bu tutkuyu "keçi hastalığı" olarak tanımlayan yetiştirici, ahırındaki düzeni ve hayvan sevgisini teknolojiyle modern bir boyuta taşıdı.

7/24 dijital takip

Ahırına yerleştirdiği kamera sistemi sayesinde evinden veya dışarıdayken hayvanlarını sürekli kontrol edebildiğini belirten Hüseyin Sarı, "Özellikle doğum sürecindeki keçiler için kamera sistem hayati önem taşıyor. Kameradan, yatıp kalkmasından, gerilmesinden doğumun yaklaştığını anlıyorum. Teknoloji sayesinde doğumda kayıpların önüne geçti" dedi.

"Film izlemem, keçilerimi izlerim"

Evde en büyük eğlencesinin kameradan hayvanlarını izlemek olduğunu anlatan Sarı, "Televizyondaki diziler veya filmler yerine vaktinin çoğunu kamera başında keçilerini izleyerek geçiriyorum. Bu bende bir tutku. Kameradan izlemek benim için en büyük eğlence" ifadesini kullandı.

Ahırın maskotu oldu

Sürü içerisinde yetim bir oğlağa özel ilgi gösterdiğini anlatan Hüseyin Sarı, "Oğlağı günde üç öğün biberonla besliyoruz. Kendi çocuklarımdan ayırmıyorum. Sabah, öğle ve akşam saat 10'da sütünü veriyoruz. Acıktı mı zaten sesini duyuruyoruz. Bu kadar çok ilgi gösterince, çocuklar bana 'onu bizden daha çok seviyorsun' diyerek şaka yollu sitem ediyorlar" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı