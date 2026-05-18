Teknik Üniversiteler Birliği 4. olağan toplantısı ETÜ'de gerçekleştirildi

Teknik Üniversiteler Birliği'nin (TÜB) 4. olağan toplantısı, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Üniversiteler arası ortak çalışmaların güçlendirilmesi, bilimsel araştırma kapasitesinin artırılması ve araştırma altyapılarının daha etkin kullanılması konularının ele alındığı toplantıya ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın yanı sıra Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ender Ciğeroğlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik katıldı.

Toplantının gündeminde ayrıca TÜB ortak eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında 2026 yılı planlamaları, araştırma altyapılarının ortak kullanımı ve TÜB Kod Ağı Birliği Projesi'nin mevcut durumu yer aldı.

Toplantıda konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Teknik Üniversiteler Birliği'nin yükseköğretimde kurumsal iş birliği açısından stratejik bir platform haline geldiğini belirterek, "Birliğimiz; üniversiteler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını kurumsal bir zeminde güçlendiren, ortak proje üretimini teşvik eden ve araştırma altyapılarının daha etkin kullanımına imkan sağlayan önemli bir yapıdır. Bugün geldiğimiz noktada, yalnızca mevcut iş birliklerini sürdürmek değil, aynı zamanda bunları daha ileri taşıyacak yeni mekanizmalar geliştirmek önceliğimizdir. Özellikle 2026 BAP süreçleri, ortak eğitim faaliyetleri ve dijital dönüşüm başlıkları, üniversitelerimizin ortak hareket etmesi gereken kritik alanlardır. Bu doğrultuda atılan her adım, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bilimsel görünürlüğümüze katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Toplantı, gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı