Tekman'da Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti

Tekman'da Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti
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Erzurum'un Tekman ilçesinde, mutfakta çay demlerken elektrik akımına kapılan 37 yaşındaki Zeynep Özer hayatını kaybetti. Olay, nişan törenine hazırlanan kadının yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu.

Erzurum'un Tekman ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Toptepe mahallesinde meydana gelen olayda, Zeynep Özer (37), evinin mutfağında çay demlerken ısıtıcıdan kaynaklanan elektrik akımına kapıldı. Kızının nişan törenine hazırlanırken elektrik akımına kapılan kadının hayatını kaybetmesi yakınlarını hüzne boğdu.

Evde bulunan misafirlerin fark etmesiyle 112 acil çağrı merkezine bilgi verildi. İlçe devlet hastanesine kaldırılan Özer, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp kurumuna gönderildi. Evli ve 4 çocuk annesi olan Özer'in ölümü mahallede büyük bir üzüntüye neden oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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