Tekirdağlı Sanatseverler 'Yaza Merhaba' Konserinde Buluştu

TEKİRDAĞ (ANKA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa ilçesinde "Yaza Merhaba" konseri düzenledi.

Konsere, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İsa Karadağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Nusret Yılmaz'ın katılımı ile düzenlenen konserde Şef Nevzat Avcı yönetimindeki Tekirdağ Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, birbirinden kıymetli eserleri seslendirdi.

Konser bitiminde Şef Nevzat Avcı ve Sanatçı Nusret Yılmaz'a çiçek takdim eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanat alanındaki çalışmalara büyük önem ve değer veriyoruz. Bu akşam burada Yaza Merhaba Konserini hemşerilerimizle birlikte büyük bir keyifle dinledik. Bu güzel konser için başta Şef Nevzat Avcı olmak üzere Ses Sanatçısı Nusret Yılmaz ve Tekirdağ Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nu tebrik ediyor, tüm hemşerilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.