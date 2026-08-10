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Genç çiftçiden yangın bölgesine 1200 balya saman desteği

Genç çiftçiden yangın bölgesine 1200 balya saman desteği
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Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangından etkilenen hayvan yetiştiricilerine destek olmak isteyen 26 yaşındaki çiftçi Uğur Süren, temin ettiği 1200 balya samanı bölgeye gönderdi. Yangının özellikle hayvancılıkla uğraşan üreticileri zor durumda bıraktığını belirten Süren, imkanları doğrultusunda destek olmak istediğini ifade ederek yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangından etkilenen hayvan yetiştiricilerini yalnız bırakmayan Hayrabolulu genç çiftçi Uğur Süren, bin 200 saman balyasını bölgedeki üreticilere destek amacıyla gönderdi.

Çine ilçesinde çıkan yangının ardından zor günler geçiren vatandaşlar ve hayvan yetiştiricilerine destek olmak isteyen çiftçi Uğur Süren (26), kendi imkanlarıyla temin ettiği bin 200 balya samanı yangın bölgesine gönderdi.

Yangınların özellikle hayvancılıkla uğraşan üreticileri zor durumda bıraktığını belirten Süren, imkanları doğrultusunda bölgedeki üreticilere destek olmak istediğini ifade etti.

"Biz de elimizden gelen desteği vermek istedik"

Yangın bölgesindeki üreticilerin zor günler geçirdiğini söyleyen çiftçi Süren, "Yangın bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin zor durumda olduğunu gördük. Biz de elimizden geldiğince destek olmak istedik. Yaklaşık bin 200 adet saman balyasını bölgeye gönderdik. İnşallah oradaki üreticilerimize bir nebze olsun katkımız olur. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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