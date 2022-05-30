Tekirdağ Panayır ve Keşkek Şenliklerine Ev Sahipliği Yaptı - Haberler

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kültür- sanat etkinliklerine imza atmaya Tekirdağ'ın geleneksel renklerini yaşatmak için çalışmalarına devam ediyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Malkara ilçesinde Panayır Şenlikleri ile Hayrabolu ilçesinde Keşkek Şenlikleri'ne ev sahipliği yaptı.

Malkara ilçesine bağlı Yörük Mahallesi'nde düzenlenen Panayır Şenlikleri'nde el emeği ürünlerin sergilendiği stantlar kuruldu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul tarafından Yörük Köyü Eğitim-Üretim ve Sanat Mektebi'nin açılışı düzenlendi.

MÜZİK DİNLETİSİ

Bu yıl ikincisi yapılan Hayrabolu Subaşı Keşkek Şenliği etkinliğinde müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi ile vatandaşlar gönüllerince bir gün geçirme imkanı buldu. Keşkek Şenliğinde Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan ve vatandaşlar yer aldı.

"COVİD-19 GİBİ ZORLU BİR SÜRECİN ARDINDAN VATANDAŞLARIMIZLA BİR ARAYA GELMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUM"

Malkara ve Hayrabolu'da gerçekleşen şenliklerde konuşma yapan Başkan Kadir Albayrak, "Covid-19 gibi zorlu bir sürecin ardından siz değerli vatandaşlarımızla böylesi güzel şenliklerde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Tüm halkımıza bu güzel etkinliklere katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, nice şenliklerde buluşmak dileğiyle herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum" dedi.

ANKA / Yerel