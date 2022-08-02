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Tekirdağ haberleri! Tekirdağ Büyükşehir, Üreticilere Makina ve Ekipman Desteğine Devam Ediyor

Tekirdağ haberleri! Tekirdağ Büyükşehir, Üreticilere Makina ve Ekipman Desteğine Devam Ediyor

Tekirdağ haberler... Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, üretici kooperatiflerinin talepleri doğrultusunda başlatmış olduğu makina ve ekipman desteklerine devam ediyor. Salça makinesi dağıtım töreni Malkara İlçesi’nde yapıldı.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, üretici kooperatiflerinin talepleri doğrultusunda başlatmış olduğu makina ve ekipman desteklerine devam ediyor. Salça makinesi dağıtım töreni Malkara İlçesi'nde yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, üreticilere destek kapsamında uygulamaya koyduğu proje kapsamında salça makinesi dağıtım töreni Malkara İlçesi'nde yoğun katılımla düzenlendi.

Salça makinesi dağıtım töreninde bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bugün Karaiğdemir Mahallemizde, üreticilerimize dağıttığımız domates fidelerinin hasadını yine üreticilerimizle beraber yaptık. Şimdi de Malkara İlçemizde yine üreticilerimize dağıtacağımız salça makinelerimizin teslim töreninde bir aradayız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, vizyonumuzun en önemli yapı taşlarından birini oluşturan Tarım alanında üreticilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Talep sizden destek bizden. Salça makinelerimizin tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi Başkanı Aynur Çeşmeliler de bir konuşma yaparak, üreticinin yanında olan Albayrak'a teşekkür ettil ve salça makinelerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından toplamda beş adet salça makinasının üçü Trakyam Üreten Kadın Kooperatifine (Karaiğdemir, Gözsüz, Balabancık), bir tanesi Sarıpolat Tarımsal Kalkınma kooperatifine ve bir tanesi de Şalgamlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifine teslim edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Domates Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ayrıca, sebze üreticilerinin desteklenmesi ve tüketicinin ihtiyacı olan taze sebze arzının sağlanması amacıyla Şarköy, Malkara ve Çorlu Ziraat Odaları ile protokol yapılarak uygulamaya konulan proje çereçvesinde bu yıl Ziraat odalarının talepleri doğrultusunda Malkara ilçesine 24 bin 260 adet, Çorlu ilçesine 30 bin adet ve Şarköy ilçesine de 71 bin 450 adet olmak üzere toplamda 125 bin 710 adet domates fidesi dağıtımı yapılmıştı.

ANKA / Yerel

Kadir Albayrak Tekirdağ Yerel Haberler

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