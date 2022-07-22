Tekirdağ haberi: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Teski Yeni Hizmet Binasında Mesaisine Başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), yeni hizmet binasında mesaiye başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu TESKİ, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın katılımı ile yeni hizmet binasında ilk mesaisine başladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binasında personelle bir araya gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Kurulduğumuz 2014 yılından bu yana tüm personellerimiz ile Tekirdağ için tüm hızımızla çalışıyoruz. Tekirdağ'ın vizyonları arasında bulunan birçok alanda diğer büyükşehir belediyelerine örnek olacak projeler hayat geçirdik. Şimdi hepimiz için yeni bir dönem başlıyor. Ağustos ayında resmi açılışımızı yapacağımız Yeni Hizmet Binamızda ilk mesai günümüzde vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlamış bulunuyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bu bina ile kurumsallaşmamızı tamamladık. Tüm Tekirdağ halkına hayırlı olsun" dedi.

HİZMET BİNASI 89 BİN 449 METREKARE TOPLAM ALANA SAHİP

67 bin 210 metrekare alana inşa edilen ve 12 bin 420 metrekare oturum alanı bulunan hizmet binası, 2 bodrum kat, zemin kat, 2 baza kat ve 6 ofis katından oluşuyor. Bina içerisinde ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hizmet birimleri ve çalışma ofisleri, konferans salonu, çok amaçlı salon, sergi salonu, meclis salonu, encümen salonu, kreş ve otopark bulunuyor. 17 bin 841 metrekare oturum alanına sahip olan meydan altı otoparkı ise 943 adet araç kapasitesine sahip olup yer altında 2 kattan oluşuyor. Bina içerisinde 3 adet yemek salonu, 3 adet kafe, basın kulübü, bankamatik alanı ve otopark yönetim hizmet birimleri yer alıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası ana bina ve meydan altı otoparkının yanı sıra çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilebileceği bir meydana da sahip olacak. 13 bin 462 metrekare inşaat alanında oluşan meydanda seyir terası, etkinlik meydanı, yansıma havuzları, kent koridoru, anıt alanı ve peyzaj alanı bulunuyor. 55 bin metrekare alana sahip olan çevre düzenlemesi içinde bulunan 3 adet kafe binası, bisiklet yolu, piknik alanı, yansıma havuzu, yürüyüş yolu ve peyzaj alanları ile şehrin yeni kent parkı işlevini üstlenecek. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası açılış töreni 19 Ağustos Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

ANKA / Yerel