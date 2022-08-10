Tekirdağ haber! Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'tan İlçe Belediye Başkanlarına Davet

Tekirdağ haberi: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 11 ilçeyi ziyaret ederek ilçe belediye başkanlarını ve meclis üyelerini, 19 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasının açılış törenine davet etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 11 ilçeyi ziyaret ederek ilçe belediye başkanlarını ve meclis üyelerini, 19 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasının açılış törenine davet etti.

Mesaisine sabah erken saatlerde Şarköy İlçesi ile başlayan Başkan Albayrak; sırasıyla Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Kapaklı Belediye Başkan Vekili Mustafa Sandıkçı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata'yı makamlarında ziyaret ederek, açılış törenine davet etti.

Tekirdağ'a uzun yıllar hizmet edecek ve Büyükşehir'e yakışır bir hizmet binasını inşa etmenin mutluluk ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Albayrak, "11 ilçe belediye başkanımızı makamlarında ziyaret ederek, 19 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz yeni hizmet binamızın açılış törenine davet ettik. Gösterdikleri misafirperverlik için tüm ilçe belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyor, yeni hizmet binamızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.