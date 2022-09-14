Tekirdağ haber: Ergene Nüfus Müdürü Çorbacı Çatalca'ya tayin oldu Yerel Haberler Tekirdağ yerel yerel haberine göre Tekirdağ'ın Ergene ilçesi nüfus müdürü Nazlı Çorbacı, İstanbul'un Çatalca ilçesi nüfus müdürlüğüne tayin oldu. Tekirdağ'ın Ergene ilçesi nüfus müdürü Nazlı Çorbacı, İstanbul'un Çatalca ilçesi nüfus müdürlüğüne tayin oldu. 2018 yılı Haziran ayından bu yana Ergene ilçesinde görev yapan nüfus müdürü Nazlı Çorbacı'nın İstanbul ili Çatalca İlçe Nüfus Müdürlüğüne tayin olması sebebiyle Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı'nın da katılımıyla veda yemeği düzenlendi. Kaymakam Taşçı Müdür Çorbacı'ya başarı belgesi takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Tekirdağ Hisarcık Çatalca Ergene Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Tekirdağ haber: Ergene Nüfus Müdürü Çorbacı Çatalca'ya tayin oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.