Tekirdağ haber: Çerkezköy Belediyesi Çalışanlarının Nikahını Başkan Akay Kıydı
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Tekirdağ haberler: Çerkezköy Belediyesi çalışanlarından Kazım Meriç ile Türkmenistan vatandaşı Viktoriya Jumaniyazova çiftinin nikâhlarını Belediye Başkanı Vahap Akay kıydı.
Çerkezköy Belediyesi çalışanlarından Kazım Meriç ile Türkmenistan vatandaşı Viktoriya Jumaniyazova çiftinin nikahlarını Belediye Başkanı Vahap Akay kıydı.
Çerkezköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarından Kazım Meriç, hayatını Türkmenistanlı Viktoriya Jumaniyazova ile birleştirdi. Çiftin nikah merasimi, Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezinde ki nikah salonunda gerçekleşti. Genç çifte yeni kuracakları yuvalarında sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dilediğini kaydeden Belediye Başkanı Akay, nikah cüzdanını da gelin hanıma teslim etti.
ANKA / Yerel