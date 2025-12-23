Limanın maskotu ördekler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı barınağında yaşayan yaklaşık 150 ördek, balıkçılar ve vatandaşların ilgisiyle limanın simgesi haline geldi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yıllar önce 4 ördeğin limana getirilmesinden sonra ördekler çoğalmaya başladı. Balıkçı barınağında yaşamlarını sürdürmeye başlayan ve zamanla sayıları 150'ye ulaşan ördekler, limana gelenlerin ilgisini çekiyor. Balıkçıların yanı sıra barınağa gelen vatandaşlar tarafından da beslenen ördekler, yıllar içinde bölgenin vazgeçilmezleri arasına girdi. Liman içinde serbestçe dolaşan ördekler özellikle çocukların ilgisini çekerken, ortaya renkli ve sıcak görüntüler çıkıyor.

4 ördekten 150'ye uzanan hikaye

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, ördeklerin hikayesinin yaklaşık yedi yıl önce başladığını belirterek şunları söyledi:

"Ördekler yaklaşık bundan yedi sene önce rahmetli babam nur içinde yatsın, bunları bahçesinde besliyordu. Dört taneydi bunlar, sonra babam bunları balıkçı barınağına getirdi. Bu dört tane yaklaşık altı seneden beri yaklaşık yüz elli tane ördek sahibi olduk. Balıkçı barınağımızda insanları çok hoşuna gidiyor. Özellikle çocukların çok hoşuna gidiyor. Bunların yanında kazlarımız var. Yaklaşık yüz elli tane de kedimiz var. Vatandaşlarımıza en azından burada keyif alacağı, rahat ve huzurlu olacağı bir yer haline getirdik. Dediğim gibi görsel olaraktan hem de bizim hoşumuza gidiyor. Biz de o konuda zevk alıyoruz onları beslemekten. Hem de çoluk çocuk için iyi oluyor. Yani yaklaşık yedi sekiz sene oldu. Şu anda evet limanın maskotu oldular. ya genelde tabii ki biz bakıyoruz. Ama vatandaşlar da böyle bazen evlerinden ekmek getiriyorlar. İşte ne bileyim buğday getiren oluyor. Vatandaşlarla beraber buradaki ördeklerimizi huzur içerisinde besliyoruz."

Balıkçı barınağında ördeklerin yanı sıra kazlar ve kediler de bulunurken, oluşan bu doğal ortam limanı ziyaret edenler için adeta küçük bir yaşam alanına dönüştürüyor. Günün her saatinde ilgi gören ördekler, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nın maskotu olarak yaşamlarını sürdürüyor. - TEKİRDAĞ