Haberler

Limanın maskotu ördekler

Limanın maskotu ördekler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı barınağında yaşayan yaklaşık 150 ördek, balıkçılar ve ziyaretçilerin ilgisiyle bölgenin simgelerinden biri haline geldi. Yıllar önce 4 ördekle başlayan hikaye, zamanla çoğalmalarıyla devam etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı barınağında yaşayan yaklaşık 150 ördek, balıkçılar ve vatandaşların ilgisiyle limanın simgesi haline geldi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yıllar önce 4 ördeğin limana getirilmesinden sonra ördekler çoğalmaya başladı. Balıkçı barınağında yaşamlarını sürdürmeye başlayan ve zamanla sayıları 150'ye ulaşan ördekler, limana gelenlerin ilgisini çekiyor. Balıkçıların yanı sıra barınağa gelen vatandaşlar tarafından da beslenen ördekler, yıllar içinde bölgenin vazgeçilmezleri arasına girdi. Liman içinde serbestçe dolaşan ördekler özellikle çocukların ilgisini çekerken, ortaya renkli ve sıcak görüntüler çıkıyor.

4 ördekten 150'ye uzanan hikaye

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, ördeklerin hikayesinin yaklaşık yedi yıl önce başladığını belirterek şunları söyledi:

"Ördekler yaklaşık bundan yedi sene önce rahmetli babam nur içinde yatsın, bunları bahçesinde besliyordu. Dört taneydi bunlar, sonra babam bunları balıkçı barınağına getirdi. Bu dört tane yaklaşık altı seneden beri yaklaşık yüz elli tane ördek sahibi olduk. Balıkçı barınağımızda insanları çok hoşuna gidiyor. Özellikle çocukların çok hoşuna gidiyor. Bunların yanında kazlarımız var. Yaklaşık yüz elli tane de kedimiz var. Vatandaşlarımıza en azından burada keyif alacağı, rahat ve huzurlu olacağı bir yer haline getirdik. Dediğim gibi görsel olaraktan hem de bizim hoşumuza gidiyor. Biz de o konuda zevk alıyoruz onları beslemekten. Hem de çoluk çocuk için iyi oluyor. Yani yaklaşık yedi sekiz sene oldu. Şu anda evet limanın maskotu oldular. ya genelde tabii ki biz bakıyoruz. Ama vatandaşlar da böyle bazen evlerinden ekmek getiriyorlar. İşte ne bileyim buğday getiren oluyor. Vatandaşlarla beraber buradaki ördeklerimizi huzur içerisinde besliyoruz."

Balıkçı barınağında ördeklerin yanı sıra kazlar ve kediler de bulunurken, oluşan bu doğal ortam limanı ziyaret edenler için adeta küçük bir yaşam alanına dönüştürüyor. Günün her saatinde ilgi gören ördekler, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nın maskotu olarak yaşamlarını sürdürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Aşiret lideri, Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurdu

Aşiret lideri, başkentin göbeğinde silahını çekip oğlunu vurdu
Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu

Ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Arda Güler'in maaşı olay oldu

Aldığı maaş ülkeyi karıştırdı
Temkinli yorumlarıyla tanınan uzmandan İstanbul için kar tahmini! Yılbaşı ihtimali daha da arttı

Temkinli yorumlarıyla tanınan uzman da "Kar geliyor" dedi
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız

Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız
title