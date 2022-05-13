Tekirdağ'daki Kınıklı Deresi Siyah Akmaya Başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'daki Kınıklı Deresi Siyah Akmaya Başladı

ANKA - Ferhat Akgün - Yerel
 - Güncelleme:

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kınıklı Deresi, siyah akmaya başladı.

TEKİRDAĞ (ANKA) - FERHAT AKGÜN

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kınıklı Deresi, siyah akmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Silivri ilçesi sınırları içinde doğan ve Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde Marmara Denizi'ne dökülen dere, siyah akmaya başladı.

Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun, "Derenin yakın bölgelerdeki sanayi tesislerinden kirlendiğini düşünüyoruz. Kimyevi madde üreten tesisler bölgede bulunuyor. Dere zaman zaman siyah akardı ama böylesini ilk defa görüyoruz" dedi.

ANKA / Ferhat Akgün - Yerel

Marmaraereğlisi, Marmara Denizi, İstanbul, Tekirdağ, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title