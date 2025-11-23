Haberler

Tekirdağ'da Sığırcıkların Muhteşem Uçuşu İzleyicileri Büyüledi

Güncelleme:
Tekirdağ Süleymanpaşa'da akşam saatlerinde yüz binlerce sığırcığın oluşturduğu senkronize uçuş, gökyüzünde görsel bir şölen sundu. Sürülerin dans edişi izleyenlere eşsiz bir deneyim yaşattı.

Tekirdağ Süleymanpaşa'da akşam saatlerinde yüz binlerce sığırcığın gökyüzünde oluşturduğu senkronize uçuş izleyenlere muhteşem anlar yaşattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gün batımına doğru toplanan sığırcık sürüleri, havada oluşan yoğun kümeler halinde dalgalanarak adeta bir dans sergiledi. Gökyüzünde kimi zaman oval, kimi zaman dalga formunda şekiller oluşturan kuşlar, izleyenlere hem görsel bir şölen sundu hem de adeta terapi etkisi yaşattı. Dakikalarca süren bu toplu uçuş gösterisi, rüzgarın ritmine uyum sağlayan kuşların senkronize hareketleriyle daha da etkileyici bir hal aldı. Bölge sakinleri, bu doğa gösterisini hayranlıkla cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
