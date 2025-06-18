Tekirdağ'da Orman Varlıklarını Koruma Çalışmaları

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, orman varlıklarını korumaya yönelik yürütülen kapsamlı denetim faaliyetinde, jandarma ekipleri ve orman muhafaza görevlileri kaçak ağaç kesimlerine karşı sahada görev yaptı.

Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na bağlı timler, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Orman Muhafaza Memurlarının da desteğiyle, bölgedeki ormanlık alanlarda eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Ormanların korunması ve yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla yürütülen denetimlerde, özellikle kırsal ve riskli alanlarda yaya devriyeler oluşturuldu.

Yürütülen kontroller, sadece karadan değil, aynı zamanda havadan da takip edildi. Ekipler, dron destekli gözlem faaliyetiyle ormanlık alanları geniş açıdan tarayarak şüpheli hareketlilikleri tespit etmeye çalıştı. Denetimlerin yaz dönemi boyunca artırılarak devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşlardan da destek isteyerek, ormanlara zarar veren her türlü yasa dışı faaliyetin ivedilikle jandarmaya veya Orman İşletme Şefliklerine bildirilmesini istedi. "Ormanlarımız milli servetimizdir" vurgusunun yapıldığı açıklamada, çevre duyarlılığı konusunda toplumun tüm kesimlerinin iş birliğine davet edildiği belirtildi. - TEKİRDAĞ