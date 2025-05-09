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Tekirdağ'da Öğrenciler ve Kurum Müdürleri Orman Temizliği Yaptı

Tekirdağ'da Öğrenciler ve Kurum Müdürleri Orman Temizliği Yaptı
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Tekirdağ'da 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde öğrenciler ve kamu kurumları, ormanlık alanda temizlik yaparak çevre bilinci ve yangınlara karşı farkındalık oluşturdu.

Tekirdağ'da öğrenciler ve kurum müdürleri orman için el ele verdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da "Orman Benim" kampanyası kapsamında ormanlık alanda temizlik yapıldı, çevre bilinci ve yangınlara karşı farkındalık oluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Orman Benim" kampanyası çerçevesinde Tekirdağ'da öğrenciler ve kamu kurumlarının yöneticileri bir araya geldi. Süleymanpaşa ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede gerçekleştirilen temizlik çalışmasında katılımcılar, çevreye atılmış çöpleri toplayarak ormanların korunmasına katkı sundu.

Etkinlikte konuşan Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar, orman yangınlarını önlemek ve doğaya verilen zararı azaltmak amacıyla bu tür faaliyetlerin Türkiye genelinde sürdüğünü söyledi. Yaşar, "Yangına neden olabilecek atıkları temizleyerek hem doğayı koruyoruz hem de insan kaynaklı yangınların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu kampanyayla toplumda farkındalık oluşturarak, yeşil vatanımıza sahip çıkmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Yerel
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