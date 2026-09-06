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2026 KPSS Lisans Oturumu Tekirdağ'da Gerçekleştirildi

2026 KPSS Lisans Oturumu Tekirdağ'da Gerçekleştirildi
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Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın katıldığı 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Tekirdağ’da da gerçekleştirildi.

Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın katıldığı 2026- Kpss Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Tekirdağ'da da gerçekleştirildi. Adaylar sınav salonlarında ter dökerken, yakınları ise dışarıda heyecanlı bekleyişini sürdürdü.

ÖSYM tarafından düzenlenen sınav kapsamında sabahın erken saatlerinden itibaren Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde yoğunluk yaşandı. Kimlik ve güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alınan adaylar, hedefledikleri puanı elde edebilmek için sınavda ter döktü.

Sınavın sona ermesiyle birlikte adayların aynı anda dışarı çıkması nedeniyle üniversitesi çevresinde yoğunluk oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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