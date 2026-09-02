Haberler

Kıbrıs Gazisi İsa Gökpınar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi İsa Gökpınar Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi İsa Gökpınar hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi İsa Gökpınar hayatını kaybetti. Gökpınar, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kapaklı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Kıbrıs Gazisi İsa Gökpınar için tören düzenlendi. Törenin ardından Gökpınar'ın cenazesi, 1 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakip Saray ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi'ndeki Pazarcık Camii'nden kaldırıldı. Gökpınar, kılınan cenaze namazının ardından Pazarcık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKTC Başbakanı Üstel: Girne'de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı

KKTC'den günler sonra acı haber geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı

Mourinho'dan Arda kararı! İlk kurban onu ilan etti
Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek

Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçim için mahkeme kararını verdi

Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
Sultanbeyli'de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı

Kardeşleriyle birlikte katliama girişti! Çok sayıda gözaltı var