Tekirdağ'da Hasat Bayramı Coşkusu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere destek olmak amacıyla düzenlen ve geleneksel hale gelen Hasat Bayramı'nın 6'ncısı, Kapaklı ilçesinin Uzunhacı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlen 6'ncı Hasat Bayramı'na başta üreticiler olmak üzere kent halkı yoğun katılım gösterdi.

Etkinlikte konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları söyledi:

"Başarılarla dolu 3000 günümüzü geride bıraktığımız şu günlerde, Türkiye'de tarım ve hayvancığa en fazla destek veren Büyükşehir Belediyesi olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Siz değerli çiftçilerimiz ve üreticilerimize verdiğimiz desteklerle tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde girdi maliyetlerini azaltırken karlılığı arttırdık. Tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz şunlardır: Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi, Baklagil Yem Bitkilerinin Ekiliş Alanlarının Genişletilmesi Projesi, Hayvan İçme Suyu Göletleri, Koyunculuğu Geliştirme ve Damızlık Koç Dağıtımı Projesi, Bağcılığı Geliştirme Projesi, Güneşin Gücü Projesi, Çiftçilere ve Üreticilere Makine Desteği, Tarımsal Sulama Projeleri, Tarla Yollarının Bakım ve Onarımı, Çiftçi Eğitim Programı, Süleymanpaşa Sebze ve Meyve Toptancı Hali, Süleymanpaşa Su Ürünleri Hali, Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi, Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi, Mandacılığı Geliştirme Projesi, Odun Dışı Orman Ürünlerinin Geliştirilmesi Projesi, Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon İçin Kapasite Artırımı Projesi, Meyveciliği Geliştirme Projesi, Dolusavaklar, Suvat Yapımı Projesi, Hayrabolu Şalgamlı Tarım Müzesi. Yapmış olduğumuz tüm bu çalışmaların yanı sıra Hasat Şenliği geleneğini başlattık ve bu yıl 6'ncısını düzenliyoruz. Hasat Bayramının hayırlı olmasını diliyor, tüm çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı nice yıllar diliyorum."

Uzunhacı Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır, Çerkezköy Ziraat Odası Başkanı Hasan Toprak ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de yaptıkları konuşmalarda bu anlamlı bir etkinliği hayata geçirdiği için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a teşekkür ederek, çiftçilere bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

6. Hasat Bayramı yapılan konuşmaların ardından hediye çekilişi, hasat uygulaması, protokol üyeleri tarafından stantların gezilmesi ve Modülasyon Orkestrası'nın birbirinden güzel şarkıları seslendirdiği konser ile son buldu.

ANKA / Yerel