Haberler

Tekirdağ'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı

Tekirdağ'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde sağlıklı ve güvenilir gıda temini için denetimleri yoğunlaştırdı. Ekipler, şarküteri, kasap ve unlu mamul üretim yerlerinde hijyen ve mevzuat kontrolleri yapıyor.

Tekirdağ'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda denetimleri artırıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, 11 ilçe müdürlüğüne bağlı kontrol görevlileri tarafından kent genelinde denetim çalışmaları yoğunlaştırıldı. Ekipler tarafından şarküteri, kasap, marketlerin kasap reyonları ile ekmek, unlu mamuller, baklava, tatlı ve şekerli mamul üretim yerlerinde kontroller gerçekleştirildi. Ayrıca gıda satış noktaları ile toplu tüketim alanlarında da denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza koşulları, hijyen şartları ve işletmelerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Kurallara aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli idari işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu belirterek, "İl ve ilçe müdürlüklerimize bağlı kontrol görevlilerimiz sahada yoğun şekilde görev yapmaktadır. Özellikle bayram dönemlerinde tüketimi artan ürün gruplarında denetimlerimizi sıklaştırdık. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde Alo 174 Gıda Hattı'na bildirimde bulunmalarını rica ediyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Uyuşturucu kullanımı ve 11 kez nitelikli cinsel saldırıdan cezalandırılması istendi

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Evler tahliye ediliyor, esnaf kepenk kapattı
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak

Trump'tan, Netanyahu'nun karizmasını yerle bir edecek çıkış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar! Günde 5 gram bulan var

İlçeye gelip gram gram altın buluyorlar! İşte bir günlük kazançları
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında

Küçücük çocuğu, bayıltana kadar dakikalarca dövdü
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'ın tek bir isteği var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt

Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır

Fenerbahçe'den ayrılıyor! Gideceği takımdaki yeni evi bile hazır
Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi

İmzalar atıldı! Yeniden Beşiktaş'ta
10 yıllık sır perdesi kalktı! Kayıp kadının katili her şeyi itiraf etti

10 yıllık sır perdesi kalktı! Katil her şeyi itiraf etti