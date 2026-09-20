Tekirdağ'da amatör balıkçılar akşam serinliğinde Rumeli İskelesi'nde buluştu

Tekirdağ'da akşam serinliğini fırsat bilen amatör balıkçılar, oltalarını kapan Rumeli İskelesi'ne akın ederek hem balık tutuyor hem de günün stresini atıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde Rumeli İskelesi, oltalarını kapan amatör balıkçıların buluşma noktasına dönüşüyor. Özellikle hafta sonlarında akşam serinliğini fırsat bilen vatandaşlar, oltalarını denize atarak hem balık tutmaya çalışıyor hem de günün stresini geride bırakıyor.

Kimi tuttuğu balığı evine götürüyor, kimi arkadaşlarıyla paylaşıyor, kimi ise saatlerce deniz kenarında oturarak sakinliğin tadını çıkarıyor. Çoğunluğu erkeklerden oluşan balıkçıların arasında zaman zaman kadınlar da oltasını alarak iskelede yerini alıyor.

10 yıldır oltasını denize atıyor

Emekli hemşire Nalan Nalbantlar, balık tutmaya hobi olarak başladığını ve yaklaşık 10 yıldır bu uğraşını sürdürdüğünü söyledi. Tekirdağ sahilinde farklı noktalarda balık tuttuğunu belirten Nalbantlar, Kumbağ'dan NATO Limanı'na kadar birçok noktaya gittiğini ifade etti.

Tekirdağ'da balık sirkülasyonunun azaldığını söyleyen Nalbantlar, bunun nedenlerinden birinin balıkların beslenme ve yumurtlama alanlarının azalması olduğunu savundu. Nalbantlar, "Bunu hobi olarak başladım. 10 yıldan beri tutuyorum. Yani iskeleden tutun, her tarafta Kumbağ'a kadar giderim balık tutmaya. NATO Limanı'na kadar. Fakat Tekirdağ'da şu an balık sirkülasyonu hiç yok, azaldı. Bunun da nedeni balıkların beslenme alanı yok. Beslenme alanı olmadığı için ne gelip yumurtlayabiliyor ne beslenebiliyor" dedi.

"Balıkların yuvaları oluşturulmalı"

Balıkların beslenip yumurtlayabileceği alanların oluşturulması gerektiğini ifade eden Nalbantlar, kıyıya yakın bölgelerde ağ atılmasının da balıkların sahile yaklaşmasını engellediğini savundu. Nalbantlar, "Buralara, açıklara teknelerin tutamayacağı, ağ atamayacağı şekilde bunların isterseniz gemi iskeleti, vagon, araç iskeleti, beton bariyerler var yuvalar için... Bunlara boydan boya bir şekilde döşense" ifadelerini kullandı.

Kıyıya yakın bölgelere ağ atılmasından da yakınan Nalbantlar, "Bir de ağları o kadar yakına atıyorlar ki kıyıya yanaşmıyor balık. Niye yanaşmıyor? Hayvanın kıyıya gelip de yumurta bırakacağı, yem arayacağı yer kalmıyor" diye konuştu.

"Burada herkes birbirine yardımcı oluyor"

Balık tutmanın kendisi için yalnızca bir uğraş olmadığını, aynı zamanda güzel vakit geçirmesini sağladığını belirten Nalbantlar, iskelede oluşan arkadaşlık ortamına da dikkat çekti. Nalbantlar, "Vallahi zaman güzel geçiyor. Emekli olanlar için, burada herkes çoğunlukla emekli, çalışanlar da akşam geliyor. Herkes birbirini burada tanır, birbirine yardımcı olur. Mesela bakın ben balık tuttum. Bunları şimdi yem için arkadaşlara da dağıtıyorum, tuttuklarımı da veriyorum. Burada yardımlaşma güzel" dedi.

"Nasipte ne varsa onu alacağız"

İskelede yaklaşık 1 saattir oltasıyla balık tutmaya çalışan Kemal Topçu ise balık tutmanın kendisi için stres atmanın bir yolu olduğunu söyledi. Topçu, "Nasipte ne varsa onu alacağız. Stres atıyoruz, bizim için güzel oluyor" dedi.

Akşam saatlerinde oltalarını denize bırakan amatör balıkçılar, balık tutmanın yanı sıra deniz kenarında sohbet ederek günün yorgunluğunu atarken, Rumeli İskelesi'nde renkli görüntüler oluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı