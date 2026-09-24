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Tekirdağ'da AFAD ve ASELSAN'ın İKAS testinde sirenler 30 saniye çaldı

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Tekirdağ'da AFAD ve ASELSAN'ın İKAS testinde sirenler 30 saniye çaldı
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Tekirdağ genelinde AFAD ve ASELSAN iş birliğiyle kurulan İkaz ve Alarm Sistemi'nin (İKAS) testi saat 15.00'te gerçekleştirildi. Testte sirenlerden anons yapıldı, 30 saniye çalan sirenlerin tehlike kaynaklı olmadığı belirtilerek vatandaşlardan panik yapmamaları istendi.

Tekirdağ genelinde AFAD ve ASELSAN iş birliğiyle kurulan İkaz ve Alarm Sistemi'nin (İKAS) testi gerçekleştirildi.

Saat 15.00'te gerçekleştirilen test kapsamında il genelindeki sirenlerden yüksek sesle, "Dikkat! İlimizde kurulan ikaz ve alarm sisteminin test yayınıdır, lütfen panik yapmayınız" anonsu yapıldı.

Anonsun ardından sirenler 30 saniye boyunca çaldı. Test kapsamında duyulan siren seslerinin herhangi bir tehlike veya acil durumdan kaynaklanmadığı, sistemin test edilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Vatandaşların siren sesleri nedeniyle endişe ve paniğe kapılmamaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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