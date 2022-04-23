Tekirdağ'da 23 Nisan Kutlamaları… 1920 Öğrenci Kasap Havası Oynadı - Haberler

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Tekirdağ'da 23 Nisan Kutlamaları… 1920 Öğrenci Kasap Havası Oynadı

ANKA - Ferhat Akgün - Yerel
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Tekirdağ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 1920 öğrenci aynı anda kasap havası oynadı.

FERHAT AKGÜN

Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 1920 öğrenci aynı anda kasap havası oynadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tekirdağ'da bir dizi etkinlikle kutlandı. Merkez Süleymanpaşa ilçesinde Mevlana İlkokulu, Hüseyin Pehlivan İlkokulu, Murat Hüdavendigar İlkokulu ve Şehit Halil Tuna Akgöz İlkolu'ndan 1920 öğrenci sahil dolgu sahada aynı anda kasap havası oynadı. Buradaki etkinliği Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel öğrenci ve veliler katıldı.

ANKA / Ferhat Akgün - Yerel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Tekirdağ, Çocuk, Yerel, Haberler

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