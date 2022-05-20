Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması - Haberler

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı önemine yakışır bir şekilde Marmaraereğlisi'nde düzenlediği Kortej Yürüyüşü ve Hakan Peker konseri ile vatandaşlarla birlikte coşku içinde kutladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Kutlama etkinlikleri ilk olarak kortej ile başladı. Rahmi Özcan Bulvarı'nda düzenlenen korteje büyük ilgi gösteren vatandaşlar, bando takımının çaldığı marş ve şarkılara Türk Bayrakları ve Atatürk resimleri ile coşku içinde eşlik etti. Kortejde vatandaşlarla birlikte yürüyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 19 Mayıs coşku ve mutluluğuna ortak oldu.

"ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNİ YENİ NESLE EN İYİ ŞEKİLDE ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak kortej bitiminde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"19 Mayıs, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadelenin ilk ateşini yaktığı, ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık yolunda şanlı yürüyüşünün başladığı gündür. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesillerimiz, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerden olma gurur, mutluluk ve onurunu yaşamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmek en büyük görevimizdir. Atatürk ilke ve devrimlerini yeni nesle en iyi şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Bugün burada 19 Mayıs coşkumuza ortak olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, güzel yurdumuzu bizlere armağan eden Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum."

HAKAN PEKER KONSERİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Marmaraereğlisi'nde ünlü sanatçı Hakan Peker sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Hakan Peker, seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir konsere imza attı. Konser sonunda Sanatçı Hakan Peker'e çiçek takdim eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Hakan Peker'i Tekirdağ'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Hakan Peker de Tekirdağ'da olmaktan ve şarkılarını Tekirdağlılar ile hep birlikte söylemekten büyük keyif aldığını belirterek başta Albayrak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.