Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, Gençleri İftarda Evinde Ağırladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, eşi Gülseren Albayrak ile birlikte gençleri iftarda evinde ağırladı.

Üniversite öğrencisi Kübra Göçmez, Saray Genç Romanlar Derneği Temsilcisi Onay Demir, erkek kuaförü Koray Akarsu ve genç ev hanımı Şengül Coşkun ile iftar sofrasında bir araya gelen Başkan Albayrak, misafirlerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri hakkında da bilgi verdi.

Albayrak'ın evinde Hatay'a özgü sembolik bir heykelin öğrenci Göçmez'in dikkatini çekmesi üzerine deprem öncesinde yaptığı Hatay ziyaretinden bahseden Başkan Albayrak, "İnşallah bir an önce yaralarımız sarılır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yaptık. Yaklaşık 300 personelimiz afet bölgesinde özveri ile çalıştı. Allah bir daha ülkemize böyle sıkıntılar göstermesin" dedi.

İftar sonrası yemek duasını kendi okuyan Albayrak, misafirlerinin sorularını yanıtladı, belediyecilikle ilgili görüş alışverişinde bulundu.