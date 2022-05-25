Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak:  "Uçmakdere'ye Zarar Verecek Midye Çiftliğinin Yapımına Karşıyız" - Haberler

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Kadir Albayrak, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve Uçmakdere sakinleri ile birlikte yaptığı basın açıklaması ile Uçmakdere'ye yapılması planlanan Midye Çiftliği projesine tepki gösterdi. Başkan Albayrak, "Böylesine zararlı bir tesisin yapımından vazgeçilmediği takdirde yasal mücadele başlatacağız" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Kadir Albayrak, Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'ne bağlı Uçmakdere Mahallesi'ne yapılması planlanan Midye Çiftliği projesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Başkan Albayrak'a, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve Uçmakdere sakinleri de destek verdi.

Uçmakdere'nin, eşsiz doğal güzelliklere ve çok değerli kültür varlıklarına sahip olduğunu belirten Başkan Albayrak, açıklamasında şunları söyledi:

"Uçmakdere Mahallemizde kurulması planlanan midye çiftliği deniz tabanına ve deniz tabanında yaşayan deniz canlılarına zarar verecektir. Aynı şekilde midye çiftliği etrafa kötü kokuların yayılmasına ve görüntü kirliliği oluşmasına neden olacaktır. Midye yetiştirilen alanın deniz trafiğine kapatılması bölgede balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkileyecektir. Uçmakdere'nin kıyı kesiminin her yıl on binlerce vatandaşımızın denize girdiği bir plajı olduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda midye çiftliği yapımının halk sağlığına tehdit oluşturacağı öngörülmektedir. Açıklamış olduğumuz tüm bu sebeplerden dolayı Uçmakdere Mahallemizde, midye çiftliği yapılmasını istemiyoruz. Uçmakdere Mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımızın yaşamını olumsuz yönde etkileyecek, çevreyi kirletecek ve bölgedeki ekonomik faaliyetlere zarar verecek midye çiftliğinin yapılmasına karşı olduğumuzu ve böylesine zararlı bir tesisin yapımından vazgeçilmediği takdirde yasal mücadele başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim."

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Uçmakdere Mahallesi Muhtarı Burhan Elmas ve Tekirdağ Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Yaşar Karayer de birer açıklama yaparak, Uçmakdere'ye yapılması düşünülen midye çiftliği projesine karşı olduklarını dile getirdiler ve Uçmakdere halkının yanında olduklarını belirttiler.