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TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş'tan TBMM'nin 104. yılı açıklaması

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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, TBMM'nin açılışının 104. yılıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Ertaş, Türk Milleti'nin Mustafa Kemal Paşa önderliğinde küllerinden yeniden doğduğunu ve kısa zamanda organize olarak yepyeni bir meclis kurduğunu vurguladı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş TBMM'nin açılışının 104. yılı ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Payitaht'ın işgal edildiği ve meclisin dağıtıldığı bir zamanda Türk Milletinin Mustafa Kemal Paşa önderliğinde küllerinden yeniden doğduğunu ve kısa zamanda organize olarak yepyeni bir meclis kurduğunu ve devlet kurulmadan evvel bu meclisin adında "Türkiye" ve "Millet" kelimelerinin geçtiğinin altını çizerek devleti dağıldığında da Türk milletinin İstiklal ve hürriyet aşkının, teşkilatlanma ve devlet kurma kabiliyetinin bu asil milletin ruhunda olduğunu söyledi. Millet iradesinin Türk tarihinde belki de ilk defa bu kadar etkin öne çıktığını belirten Ertaş, 104 yıl sonra yine tek millet olma bilincinin devleti ayakta tutan en önemli dinamiklerden biri olduğuna dikkat çekti.

TDED Erzurum Şube Başkanı Ertaş açıklamalarına şöyle devam etti: "23 Nisan 1920'de açılan meclisin adı bu toprakların vatanlaşmasını kaybetmemek için mücadele veren asil milletin kim olduğunu tarihe ve dünyaya gösteren eşsiz bir mühürdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan ilk meclisimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi ihtilalcıdır, kurucudur. Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta adım adım olgunlaşan 'millet olma bilincinin' dünyaya meydan okumasıdır. İlk meclis Misak-i Milli'nin besmelesidir. İlk meclis Hacı Bayram Veli'de kılınan cumadır. Mustafa Kemal Paşa başkanlığında İstiklal Mücadelesini başlatacak iradedir, ayağa kalkan Sakarya'nın, büyük zafer Kocatepe'nin, hürriyetin, istiklal ve istikbalin müjdecisidir. İlk meclis İstiklal Marşı'nı yazdıran ve her mısrasının altına imza atan 'Korkma!' diyen, 'Sönmez bu şafaklarda tüten en son ocak!' diyen 'Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin İstiklal!' diyen iradedir. Kutlu olsun meclisimizin 104. yıldönümü." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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