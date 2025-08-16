TCG Volkan Gemisi Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri'nde

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Volkan gemisinin Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri envanterine dahil olduğunu ve hizmete giriş töreninin 15 Ağustos 2025'te gerçekleştirileceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Savunma sanayisinde iş birliği kapsamında hibe edilen TCG Volkan gemisinin Maldivler'e intikali 1 Temmuz 2025'te başladı, 7 Ağustos 2025'te başarıyla tamamlandı. 10 Ağustos 2025 tarihinde Male Limanı'na aborda olan TCG Volkan'da Türk bayrağı indirme töreni düzenlendi. Törende Maldivler'e akredite yeni Delhi Askeri Ataşemiz ile Maldivler Savunma Bakanlığı Uluslararası Savunma İş Birliği ve Tedarik Genel Müdürü yer aldı. TCG Volkan'ın Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri (MNDF) envanterine resmi olarak dahil olduğu hizmete giriş töreni, 15 Ağustos 2025 tarihinde Maldivler Cumhurbaşkanı, üst düzey devlet yetkilileri ile Kolombo Büyükelçimiz Semih Lütfü Turgut ve Donanma Komutanımız Oramiral Kadir Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

