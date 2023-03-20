TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz'ın annesi vefat etti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın annesi Saadet Yılmaz (83), Ankara'da vefat etti.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın annesi Saadet Yılmaz (83), Ankara'da vefat etti. Saadet Yılmaz'ın cenazesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katılımı ile memleketi Bingöl'de defnedildi.

Bir süredir rahatsız olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın annesi Saadet Yılmaz, Ankara'daki evinde vefat etti. Ankara'daki işlemlerin ardından bugün uçakla Bingöl'e getirilen Saadet Yılmaz'ın cenaze namazı, Said Nursi Camisi'nde kılındıktan sonra merkez Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Yılmaz'ın acı gününde birçok milletvekili ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yanında oldu. Taziyelerin ise yine merkez Said Nursi Camisi'nde kabul edileceği öğrenildi.

Annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, şu açıklamalara yer verdi:

"Annem vefat etti, öksüz kaldım. Anneme ve geçmişlerimize rahmet diliyorum. Acımızı paylaşan, mesaj ileten herkesten Allah razı olsun. Herkese sağlık, huzur ve hayatta ise anneleri ile bolca vakit geçirmelerini diliyorum." - BİNGÖL