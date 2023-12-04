TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Hatay'da

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, depremin daha çok Hatay'ı vurduğunu, afetlerin de acısını daha çok çocukların çektiğini söyledi. Komisyon üyeleri, Hatay'da incelemelerde bulunacak ve detaylı bir rapor hazırlayacak.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, depremin daha çok Hatay'ı vurduğunu, afetlerin de acısını daha çok çocukların çektiğini söyledi.

Katırcıoğlu ve komisyon üyeleri, Kahramanmaraş depremlerinde en çok zarar gören şehirlerden olan Hatay'ı ziyaret etti.

Katırcıoğlu, şehirleri daha yaşanabilir, depreme önceden hazır hale getirmek için devletin tüm kurumlarıyla çalıştıklarını belirterek, Hatay ve diğer illerde yaptıkları incelemede depremin Hatay'da daha büyük etki bıraktığını söyledi.

Katırcıoğlu, depremin toplamda 11 ili etkilediğini ancak deprem zararının yüzde 50'sinin Hatay'da meydana geldiğini anlatarak, "Burada biraz daha özel ve detaylı incelemeler yaparak raporu oluşturacağız" dedi.

Afetlerin acısını daha çok çocukların yaşadığına dikkat çeken Katırcıoğlu, "Büyükler bir şekilde depreme daha kolay adapte olurken çocuklar biraz daha zor baş ediyor depremle. Biz Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak çocuklarımızın deprem sonrası yaşadıklarına ve iyileşme süreçlerine yakından bakmak istedik. Çocuklarımızın yaşadıkları travmalarla nasıl baş ettiği, kurumlarımızın bu sorunlarla ilgili nasıl çalışmalar yaptığını ve eğitim hayatlarına katılımlarının nasıl olduğunu yerinde görmeyi ve incelemeyi önemli gördük" ifadelerini kullandı.

Hatay'da 3 gün boyunca komisyon üyeleri, konteyner kentleri dolaşarak incelemelerde bulunacak. İncelemelerden sonra detaylı bir rapor hazırlanacak. - HATAY