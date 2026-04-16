TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Koşanov ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Koşanov'u, ev sahipliği yaptıkları PAB 152'nci Genel Kurulu vesilesiyle İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'da gerçekleştirilen anayasa referandumunun hayırlara vesile olmasını diledi.

İkili ve parlamentolar arasındaki yakın ilişkileri memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Kurtulmuş, her düzeyde temasları sıklaştırarak iş birliğini daha üst seviyeye çıkarma arzusunda olduklarını kaydetti. - İSTANBUL

500

