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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ayşenur Eygi'ye Taziye: 'Kanının Hesabını Soracağız'

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İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreninde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Ayşenur kızımızın kanının hesabını sonuna kadar soracağız' dedi. Kurtulmuş, Türk milletinin ve devletin bu olayı sonuna kadar takip edeceğini belirterek, Eygi'nin ruhunun aralarında olduğunu vurguladı.

İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'deki taziye evinde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ayşenur kızımızın kanının hesabını sonuna kadar soracağız" dedi.

Filistinlilere destek verirken İsrail askerleri tarafından başından vurularak katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreni için Aydın'ın Didim ilçesine gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte taziye evindeki çadırda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Ayşenur kızımızın kanının hesabını sonuna kadar soracağız"

Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali ve aile fertlerinin de bulunduğu açıklamada konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türk Milleti olarak sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Devlet olarak sonuna kadar takipçisiyiz. Ayşenur Ezgi bizim için diğer tüm şehitler gibi ölümsüzdür. Hepimizin bildiği gibi Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: 'Allah yolunda öldürülenleri ölüler demeyin, onlar diridirler ve rabbimiz katında rızıklandırılıyorlar'. Ayşenur kızımızın ruhaniyetinin aramızda olduğunu ve onun maneviyatının bizlere güç verdiğini hatırlatmak isterim. Makamı cennet olsun, bütün milletimizin başı sağ olsun. Buradaki bütün aile fertlerine başsağlığı diliyorum. Bundan 24 sene evvel, yine onun gibi genç bir insan evladı Rachel Corrie de Filistinlilerin haklarını korurken, İsrail'in buldozerlerinin altında çiğnenerek katledildi. Bu vesile ile Rachel Corrie'yi de minnetle yad ediyoruz. Filistin davasına sahip çıkan bütün insanlık camiasının onurlu fertlerine saygılarımızı sunuyoruz, hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Acımız büyüktür ama Ayşenur kızımızın kanının hesabını sonuna kadar soracağız. Bunlar yaptıklarının hesabını uluslar arası mahkemelerde verecekler" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uluslararası İlişkiler Numan Kurtulmuş Politika İsrail Yerel Didim

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