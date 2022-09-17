Tayvan'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yerel Haberler
Tayvan'ın kıyı kenti Taitung'un 50 kilometre kuzeyinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından Tayvan'ın kıyı kenti Taitung'un yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde ve 10 kilometre derinliğinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
CAN VE MAL KAYBI YOK
Depremin başkent Taipei'de de hissedildiği ifade edilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı ise yapılmadı.
2016'DA 100'DEN FAZLA KİŞİ CAN VERMİŞTİ
2016 yılında Tayvan'ın güneyinde meydana gelen depremde 100'den fazla kişi, 1999'da 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel