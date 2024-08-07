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Taylor Swift'in Viyana konserleri terör saldırısı planı nedeniyle iptal edildi

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Avusturya'da ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserine terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından Swift'in başkent Viyana'daki 3 konseri de iptal edildi.

Avusturya'da ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserine terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından Swift'in başkent Viyana'daki 3 konseri de iptal edildi.

Avusturya'da terör örgütü DEAŞ sempatizanı oldukları ve ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserine terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından organizatörler, Swift'in başkent Viyana'daki yarın, cuma ve cumartesi günleri vereceği 3 konserinin de iptal edildiğini duyurdu. Barracuda Music tarafından yapılan açıklamada, "Hükümet yetkililerinin Ernst Happel Stadyumu'nda bir terör saldırısı planlandığını doğrulaması üzerine herkesin güvenliği için planlanan üç gösteriyi iptal etmekten başka seçeneğimiz kalmadı" ifadeleri kullanılarak, izleyicilerin biletlerinin iade edileceği belirtildi.

Şüphelinin Swift konserlerine odaklandığı tespit edilmişti

Avusturya Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ bağlantısı olan 19 yaşındaki bir şüphelinin erken saatlerde başkent Viyana'dan yaklaşık bir saat uzaklıktaki Aşağı Avusturya bölgesinde gözaltına alındığını söylemişti. Ruf, "19 yaşındaki failin Viyana'daki Taylor Swift konserlerine odaklandığını tespit ettik" ifadelerini kullanmış, şüphelinin evinde kimyasal maddeler ele geçirildiğini aktarmıştı. Şüpheliyle temas halinde olduğuna inanılan ikinci bir kişi de Viyana'da gözaltına alınmıştı. İlk soruşturma bulgularına göre, her iki şüphelinin de internet üzerinden terör örgütü sempatizanı olduğu tespit edilmişti. - VİYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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