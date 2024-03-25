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Taylandlı Müslümanlar Ramazan Şehri'nde İftar Yaptı

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Taylandlı Müslümanlar, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kurulan "Ramazan Şehri" iftar etkinliğinde bir araya geldi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Tayland İslam Merkezi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla 23-26 Mart tarihleri arasında düzenlenen iftar etkinliğine yerli ve yabancı Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi. "Ramazan Şehri" iftar etkinliğinde bir araya gelen Müslümanlar, yerel saatle 18.30'da okunan akşam ezanıyla beraber akşam namazını eda edip, caminin avlusunda iftar yaptı.

Cami avlusunda dünyanın büyük Müslüman ülkelerinin bayraklarının bulunduğu hatıra alanında Türk bayrağı da yer aldı. İslam Merkezi'nin avlusuna kurulan açık hava çadırında iftarlık yemek stantlarının yanı sıra, Müslüman giyim, el işi, aksesuar ve hediyelik eşya ürünleri yer aldı. Tayland'da bulunan Müslüman okullarından gelen öğrenciler ise, caminin avlusunda kurulan sahnede gösterilerini sundu.

Tayland İslam Merkez Camii İmamı Şafi Napakorn, Ramazan ayında düzenledikleri iftar etkinliklerine olan ilginin her yıl giderek artmasından memnun olduklarını belirtti. Napakorn, ayrıca İslam'ın öncü ülkelerinden Türkiye'nin milli bayrağının Ramazan ayı boyunca Tayland Merkez Camii'nde asılı duracağını ifade etti. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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