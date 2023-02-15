Tayland Kraliyet Ailesi'nden Türkiye'ye bir uçak dolusu yardım

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Tayland Kraliyet Ailesi'nden Türkiye'ye bir uçak yardım malzemesi gönderilmesi talimatını verdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Tayland Kraliyet Ailesi'nden Türkiye'ye bir uçak yardım malzemesi gönderilmesi talimatını verdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'ye yurtdışından yardımlar gelmeye devam ediyor. Tayland hükümetinin Türkiye'de yaşanan depreme ilişkin geçtiğimiz hafta yaptığı yaklaşık 2,8 milyon Türk lirası yardımın ardından Tayland Kraliyet Ailesi Türkiye'ye bir uçak dolusu yardım malzemesi gönderilmesi talimatını verdi.

Tayland Donanması Hava Kuvvetleri Generali Praphas Sornchaidee yaptığı açıklamada, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida'nın özel talimatı ile toplanan yardım paketlerinin krallığa ait Airbus A340-500 uçağıyla bugün Türkiye'ye gönderileceği ve dönüşte ise Türkiye'de depremden etkilenen Tayland vatandaşlarının ülkelerine geri getireceği bildirildi.

Tayland Kraliyeti adına Danışma Meclisi Üyesi Chirayu Isarangkun Na Ayuthaya tarafından Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy'a takdim edilen yardım paketlerin içinde çadır, kışlık malzemeler, medikal ekipmanlar ve diğer afet ekipmanları olduğu aktarıldı.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği tarafından organize edilen yardım kampanyasında ise, afet bölgesine gönderilmek üzere yaklaşık 70 ton yardım malzemesi Tayland'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Tayland'ın geçtiğimiz hafta Türkiye'deki deprem bölgesine gönderdiği 42 kişi ve 2 köpekten oluşan arama-kurtarma ekibinin cumartesi günü ülkelerine dönmesi planlanırken, Tayland Sağlık Bakanlığı'nın bu ekipten alacağı geri bildirimler neticesinde Türkiye'ye gönderilmek üzere bir sağlık personeli ekibi oluşturmayı planladığı ifade edildi. - BANGKOK