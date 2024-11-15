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Tayland'da Loy Krathong Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Tayland'da Loy Krathong Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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Tayland'ın geleneksel Loy Krathong (Yüzen Fener) Festivali, 15 Kasım'da ülke genelinde kutlandı. Katılımcılar, suya bıraktıkları 'krathong' fenerleriyle göz kamaştıran bir atmosfer yarattı. Festival alanlarında geleneksel müzik ve dans gösterileri gerçekleştirilirken, yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Tayland'ın geleneksel festivallerinden Loy Krathong (Yüzen Fener) Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Tayland'da ay takvimine göre son dolunay gecesi kutlanan Loy Krathong (Yüzen Fener) Festivali bu yıl 15 Kasım'da kutlandı. Ülke genelinde nehir, kanal ve dere kenarlarına akın eden Taylandlılar yapraklar, çiçekler, mumlar ve tütsüler kullanarak hazırladıkları "krathong" adı verilen fenerleri dua eşliğinde suya bıraktı. Özellikle başkent Bangkok ve Chiang Mai şehirlerinde su kenarlarına kurulan festival alanlarında geleneksel Tayland kıyafetleri ile her yaştan katılımcının ilgi gösterdiği kutlamalara yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi. Festivalde geleneksel müzik ve dans gösterileri ile havai fişek ve ışık şovları büyük alkış aldı.

Ekmek, cips ve buzdan fenerler suya bırakıldı

Öte yandan, zaman zaman suların kirlenmesi nedeniyle eleştiri toplayan festivalde bu yıl muz ve hindistancevizi ağaçlarının yapraklarından yapılan geleneksel tasarımların yanı sıra, ekmek, cips ve hatta buzdan yapılan fenerler de Taylandlılar tarafından suya bırakıldı. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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