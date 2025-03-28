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Tayland'da Deprem Sonrası Gökdelen Çöktü: Can Kaybı 10'a Yükseldi

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Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler, Tayland'ın Bangkok kentinde gökdelen inşaatının çökmesine neden oldu. Can kaybı 10'a çıkarken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Myanmar meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki depremin ardından Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çöken gökdelen inşaatında can kaybı 10'a yükselirken, 101 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Myanmar meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki depremin hissedildiği Tayland'da bilanço artıyor. Başkent Bangkok'un Chathucak bölgesinde deprem nedeniyle çöken 30 katlı gökdelende can kaybının 10'a yükseldiği açıklandı. Tayland Afet Birimi tarafından yapılan açıklamada, depremde 16 kişinin yaralandığı ve kayıp 101 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Olağanüstü hal ilan edilmişti

Tayland Hükümeti tarafından depremlerin ardından yapılan acil durum toplantısında Bangkok'ta bir günlüğüne olağanüstü hal ilan edilmişti. Başbakan Paetongtarn Shinawatra da çöken gökdelenin enkaz alanına gerçekleştirdiği ziyarette, yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu belirtmişti. Shinawatra, ülke olarak komşu Myanmar'a yardıma hazır olduklarını açıklamıştı. - BANGKOK

Tayland'da Deprem Sonrası Gökdelen Çöktü: Can Kaybı 10'a Yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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