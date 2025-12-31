Haberler

Tayland yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı

Tayland yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güneydoğu Asya'nın turizm merkezi Tayland, 2026 yılına havai fişek ve ışık gösterileri eşliğinde girdi. Binlerce yerli ve yabancı turist, Bangkok ve diğer popüler bölgelerde yapılan etkinliklerle yeni yılı kutladı. Bu yılki kutlamalarda, geçen yıl vefat eden 'Anne Kraliçe' Sirikit de anıldı.

Güneydoğu Asya'nın turizm ve eğlence merkezlerinden biri olarak bilinen Tayland, yeni yılı havai fişek ve ışık gösterileriyle karşıladı.

Güneydoğu Asya'nın turizm ve eğlence merkezlerinden biri olan Tayland'da halk 2026 yılını görkemli kutlamalarla karşıladı. Ülkenin dört bir yanında kurulan kutlama alanlarında yerli ve yabancı turistler, ortalama 30 dereceyi bulan hava sıcaklığında yeni yılı kutladı. Kutlamaların merkezi olan başkent Bangkok'ta, 20 farklı noktada düzenlenen yeni yıl etkinliklerine her yaştan ve milletten binlerce katılımcı ilgi gösterdi. Saatler öncesinden alanları dolduran katılımcılar, konserler, havai fişek, ışık ve dron gösterileri eşliğinde yeni yıla girdi.

Bangkok'ta özellikle Chao Phraya Nehri üzerinde yer alan ICONSIAM, Asiatique ve Wat Arun (Şafak Tapınağı) ile Sukhumvit Caddesi üzerinde bulunan Central World ve Khaosan Sokağı'nda kutlama alanları tamamen doldu. Yerel saatler 00.00'ı gösterdiğinde başkentin gökyüzü, düzenlenen havai fişek ve ışık gösterileriyle renkli görüntülere sahne oldu.

Öte yandan Tayland'ın güneyinde yer alan turistik bölgelerde ise yılbaşı kutlamaları sahil alanlarında gerçekleştirildi. Phuket, Krabi ve Pattaya gibi turistik şehirlerde katılımcılar, plajlarda kurulan festival alanlarını doldururken, deniz üzerine kurulan platformlardan yapılan havai fişek gösterilerini izledi.

Kutlamalarda "Anne Kraliçe" Sirikit anması

Tayland'da bu yıl düzenlenen yeni yıl kutlamalarında, 24 Ekim'de hayatını kaybeden "Anne Kraliçe" Sirikit için anma etkinliklerine de yer verildi. Kraliçe Sirikit'in vefatının ardından ülkede üç aylık resmi yas ilan edilirken, yeni yıl kutlamaları kapsamında birçok noktada anma görselleri kullanıldı. Kurulan kutlama ve festival alanlarında Kraliçe Sirikit'in fotoğraflarına yer verilirken, başkent Bangkok'ta düzenlenen drone gösterilerinin finalinde de Kraliçe Sirikit'in figürü gökyüzüne yansıtıldı. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Bayern, Boey'i satışa çıkardı: Bu parayı veren bonservisini alır