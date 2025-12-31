Tayland yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı

Güneydoğu Asya'nın turizm ve eğlence merkezlerinden biri olarak bilinen Tayland, yeni yılı havai fişek ve ışık gösterileriyle karşıladı.

Güneydoğu Asya'nın turizm ve eğlence merkezlerinden biri olan Tayland'da halk 2026 yılını görkemli kutlamalarla karşıladı. Ülkenin dört bir yanında kurulan kutlama alanlarında yerli ve yabancı turistler, ortalama 30 dereceyi bulan hava sıcaklığında yeni yılı kutladı. Kutlamaların merkezi olan başkent Bangkok'ta, 20 farklı noktada düzenlenen yeni yıl etkinliklerine her yaştan ve milletten binlerce katılımcı ilgi gösterdi. Saatler öncesinden alanları dolduran katılımcılar, konserler, havai fişek, ışık ve dron gösterileri eşliğinde yeni yıla girdi.

Bangkok'ta özellikle Chao Phraya Nehri üzerinde yer alan ICONSIAM, Asiatique ve Wat Arun (Şafak Tapınağı) ile Sukhumvit Caddesi üzerinde bulunan Central World ve Khaosan Sokağı'nda kutlama alanları tamamen doldu. Yerel saatler 00.00'ı gösterdiğinde başkentin gökyüzü, düzenlenen havai fişek ve ışık gösterileriyle renkli görüntülere sahne oldu.

Öte yandan Tayland'ın güneyinde yer alan turistik bölgelerde ise yılbaşı kutlamaları sahil alanlarında gerçekleştirildi. Phuket, Krabi ve Pattaya gibi turistik şehirlerde katılımcılar, plajlarda kurulan festival alanlarını doldururken, deniz üzerine kurulan platformlardan yapılan havai fişek gösterilerini izledi.

Kutlamalarda "Anne Kraliçe" Sirikit anması

Tayland'da bu yıl düzenlenen yeni yıl kutlamalarında, 24 Ekim'de hayatını kaybeden "Anne Kraliçe" Sirikit için anma etkinliklerine de yer verildi. Kraliçe Sirikit'in vefatının ardından ülkede üç aylık resmi yas ilan edilirken, yeni yıl kutlamaları kapsamında birçok noktada anma görselleri kullanıldı. Kurulan kutlama ve festival alanlarında Kraliçe Sirikit'in fotoğraflarına yer verilirken, başkent Bangkok'ta düzenlenen drone gösterilerinin finalinde de Kraliçe Sirikit'in figürü gökyüzüne yansıtıldı. - BANGKOK