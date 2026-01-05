Tavşanlı'dan 3 motosiklet tutkunu esnaf karayolu ile Umre'ye gidiyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan İsmail Toker, Ahmet Gümüş ve Halit Kartal isimli üç esnaf arkadaş, kutsal topraklara farklı bir deneyimle gitmek için kollarını sıvadı. Sabah namazını kıldıktan sonra sevdikleriyle vedalaşan grup, karayolu üzerinden Mekke ve Medine'ye doğru yola çıktı.

Yolculuk öncesi heyecanını paylaşan İsmail Toker, hedeflerinin Kabe'ye yüz sürmek olduğunu belirterek, "Bu sene hedefimiz Mekke ve Medine şehirlerine ulaşmak ve Allah'ın evi Kabe'ye varmak, yüz sürmek. Allah'ım herkese nasip etsin. Biz de atalarımızın at ve deve ile gittikleri gibi karayolundan gitmek istedik" dedi.

Ekibin bir diğer üyesi Ahmet Gümüş ise aslında bu yolculuğu motosikletlerle planladıklarını ancak şartların değiştiğini ifade etti. Gümüş, "Üç arkadaş aslında motosikletler ile gidecektik ancak Suriye'de savaş vardı ve ertelemiştik. Şimdi ise gidelim dediğimizde kış soğuğu başladı. O nedenle motosiklet yerine otomobil ile üç arkadaş yola çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

Umre yolculuğunu dijital dünyayla da paylaşacaklarını söyleyen Halit Kartal, kendileri gibi yola çıkmak isteyenlere rehberlik etmeyi amaçladıklarını belirtti. Kartal, "Üç arkadaş Umre için yola çıktık. Bu süreçte kısa videolar hazırlıyoruz. Bizim gibi karayoluyla gitmek ve yola çıkmak isteyenler için deneyimlerimizi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Tavşanlılı yolcuların, gümrük kapılarından geçerek birkaç gün sürecek yolculuğun ardından kutsal topraklara ulaşması bekleniyor. - KÜTAHYA