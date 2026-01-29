Haberler

Abdullah Ak, Tavşanlı Şoförler Odası başkanlık görevini devraldı

Abdullah Ak, Tavşanlı Şoförler Odası başkanlık görevini devraldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerini kazanan Abdullah Ak, eski başkan Ali Ağız'dan görevi devraldı. Törende eski başkanlar plaketle onurlandırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerini kazanan Abdullah Ak, düzenlenen törenle görevi devraldı. Ahde vefa örneğinin sergilendiği törende, odaya emeği geçmiş eski başkanlar plaketle onurlandırıldı.

Tavşanlı Şoförler ve Motorlu Nakliyeciler Esnaf Odası binasında gerçekleştirilen devir teslim törenine oda üyeleri ve yönetim kurulu temsilcileri katıldı. Seçimlerde güvenoyu alarak başkanlık makamına oturan Abdullah Ak, bayrağı uzun süredir başkanlık görevini yürüten ve bu seçimlerde aday olmayan Ali Ağız'dan teslim aldı.

Törende bir konuşma yapan yeni Başkan Abdullah Ak, hizmetlerinden dolayı selefi Ali Ağız'a ve geçmiş dönemlerde odaya büyük emek veren başkanlara teşekkür etti. Görevi devralırken birlik ve beraberlik mesajı veren Ak, odanın kurumsal hafızasına ve tecrübesine saygı duyduklarını vurguladı.

Eski başkanlardan Ziya Demir'e, Recep Çelikkaya'ya ve görevi devreden Ali Ağız'a odaya bugüne kadar sağladıkları katkılar ve şoför esnafı için yürüttükleri başarılı çalışmalar anısına birer teşekkür plaketi takdim edildi.

Görevi devraldıktan sonra makamında açıklamalarda bulunan Abdullah Ak, devraldıkları bayrağı daha ileriye taşımak için mücadele edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada sadece bir görev değişimi değil, bir bayrak yarışı gerçekleştiriyoruz. Ali Ağız başkanımızdan ve diğer büyüklerimizden devraldığımız bu onurlu görevi, şoför esnafımızın haklarını koruyarak ve odamızı daha modern bir yapıya kavuşturarak sürdüreceğiz. Bizden önce bu odaya taş üstüne taş koyan tüm başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Tören, hatıra fotoğrafı çekimi ve hayırlı olsun - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu

Eski eşini ve oğlunu vurmuştu! DNA raporu mahkemede şok etkisi yarattı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu

2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı