Abdullah Ak, Tavşanlı Şoförler Odası başkanlık görevini devraldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerini kazanan Abdullah Ak, düzenlenen törenle görevi devraldı. Ahde vefa örneğinin sergilendiği törende, odaya emeği geçmiş eski başkanlar plaketle onurlandırıldı.

Tavşanlı Şoförler ve Motorlu Nakliyeciler Esnaf Odası binasında gerçekleştirilen devir teslim törenine oda üyeleri ve yönetim kurulu temsilcileri katıldı. Seçimlerde güvenoyu alarak başkanlık makamına oturan Abdullah Ak, bayrağı uzun süredir başkanlık görevini yürüten ve bu seçimlerde aday olmayan Ali Ağız'dan teslim aldı.

Törende bir konuşma yapan yeni Başkan Abdullah Ak, hizmetlerinden dolayı selefi Ali Ağız'a ve geçmiş dönemlerde odaya büyük emek veren başkanlara teşekkür etti. Görevi devralırken birlik ve beraberlik mesajı veren Ak, odanın kurumsal hafızasına ve tecrübesine saygı duyduklarını vurguladı.

Eski başkanlardan Ziya Demir'e, Recep Çelikkaya'ya ve görevi devreden Ali Ağız'a odaya bugüne kadar sağladıkları katkılar ve şoför esnafı için yürüttükleri başarılı çalışmalar anısına birer teşekkür plaketi takdim edildi.

Görevi devraldıktan sonra makamında açıklamalarda bulunan Abdullah Ak, devraldıkları bayrağı daha ileriye taşımak için mücadele edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada sadece bir görev değişimi değil, bir bayrak yarışı gerçekleştiriyoruz. Ali Ağız başkanımızdan ve diğer büyüklerimizden devraldığımız bu onurlu görevi, şoför esnafımızın haklarını koruyarak ve odamızı daha modern bir yapıya kavuşturarak sürdüreceğiz. Bizden önce bu odaya taş üstüne taş koyan tüm başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

