Haberler

Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan görevine başladı

Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan görevine başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Alpu İlçe Müftüsü olarak görev yaparken Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Müftülüğüne atanan Dr. Reşit Ceylan, yeni görevine resmen başladı.

Eskişehir Alpu İlçe Müftüsü olarak görev yaparken Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Müftülüğüne atanan Dr. Reşit Ceylan, yeni görevine resmen başladı.

Göreve başlaması dolayısıyla bir açıklama yapan İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan, Tavşanlı'da din hizmeti sunacak olmanın kendisi için büyük bir sorumluluk ve onur olduğunu belirterek, bu göreve layık görülmesinden dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı ile emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

Tavşanlı'nın köklü tarihi ve manevi değerleriyle önemli bir ilçe olduğunu vurgulayan Ceylan, üstlendiği görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gayret göstereceğini ifade etti. Rabbinden, kendisine emanet edilen görevi hakkıyla yerine getirmeyi ve ilçeye hayırlı hizmetlerde bulunmayı niyaz ettiğini dile getiren Ceylan, görev süresi boyunca birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışını esas alacaklarını söyledi.

Kur'an kurslarından gençlik çalışmalarına, manevi rehberlik faaliyetlerinden cami hizmetlerine kadar din hizmetlerinin her alanında vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunmayı hedeflediklerini belirten Ceylan, sahih dini bilgiyi merkeze alan bir anlayışla hareket edeceklerini kaydetti.

Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan, "Bugün itibarıyla kadim medeniyetimizin izlerini taşıyan Tavşanlı'mızda din hizmetini deruhte etme sorumluluğunu devralmış bulunmaktayım. Bu kutlu görevi şahsıma tevdi eden başta Diyanet İşleri Başkanlığımız olmak üzere tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum.Rabbimden; üstlendiğimiz bu emaneti hakkıyla yerine getirmeyi, ilçemize ve aziz milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı niyaz ediyorum. Görevim boyunca birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışı içerisinde; sahih dini bilgiyi esas alarak Kur'an kurslarımızdan gençlik merkezlerimize, manevi rehberlik faaliyetlerimizden cami hizmetlerimize kadar her alanda vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etmeye gayret edeceğiz. Milletimizin gönlüne dokunan, toplumumuzun manevi dinamiklerini güçlendiren bir anlayışla tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte sahada olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli

Şov tamamen bitti! Dilan'ın ardından Engin Polat için de aynı karar
9 gün küvette mahsur kaldı! Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi

9 gün küvette mahsur kaldı! Hayatta kalmasını sağlayan detay şaşırttı
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek

En güvendiği belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı

Milletin parasını tatilde yiyorlar! Otel odasından alındı

Eşiyle tartışırken açtığı kutulardan 5 bebek cesedi çıktı

Eşinin sakladığı kutuları açtı, 5 bebek cesedi çıktı
İran'dan savaşı yeniden başlatabilecek 'Hürmüz' açıklaması

İran'dan savaşı yeniden başlatabilecek "Hürmüz" açıklaması
Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı

Babası sanılan isim gündem yarattı, gerçek çok başka çıktı