Tavşanlı'da Oyuncak Hediyeli Kan Bağışı Kampanyası Büyük İlgi Gördü

Tavşanlı'da oyuncak hediyeli kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen oyuncak hediyeli kan bağışı kampanyası büyük bir katılımla amacına ulaştı. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Kızılay çadır ve stantlarında gönüllüler, kan bağışlamak isteyen vatandaşlara yardımcı oldu.

Normalde Perşembe günleri düzenli olarak gerçekleştirilen kan bağışı etkinliği, oyuncak hediyesiyle birlikte bu hafta adeta bir şenliğe dönüştü. Kampanyaya Tavşanlı halkının yoğun ilgisi sayesinde bağışçı sayısında gözle görülür bir artış yaşandı.

Kızılay'a sekizinci kez kan bağışında bulunan Esra Altıntaş, kampanyayla ilgili duygularını dile getirerek, "Kan bağışı hem kendi sağlığımız açısından hem de kan ihtiyacı olanlar için çok önemli. Bugün farklı olarak kan bağışlayanlara oyuncak hediye ediyorlar, isteyen bu oyuncaklardan alıyor," ifadelerini kullandı.

41. kez kan bağışında bulunan Mustafa Özden ise, "Kan bağışı için geldik. Benim bugün 41. kan bağışım oldu. Kızım için oyuncak aldım. Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Çünkü kan herkese lazım olabilir," şeklinde konuştu.